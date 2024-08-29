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17:31, 29 августа 2024Бывший СССР

В Раде отказались обсуждать проблемы на покровском направлении

Нардеп Безуглая: в Раде отказались обсуждать проблемы на покровском направлении

Фото: Reuters

В Верховной Раде Украины отказались обсуждать проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении. Об этом рассказала депутат Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, по возвращении с покровского направления она приняла участие в заседании комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако в его рамках на обсуждение были вынесены лишь «несколько мелких вопросов».

«Ни один из членов комитета этот вопрос (сложившейся для ВСУ ситуации на покровском направлении — прим. «Ленты.ру») не поднимал, ни одна фракция. Кроме председателя, никто не отреагировал, некоторые уже отключились», — написала Безуглая.

Ранее о критической для украинской армии ситуации на покровском направлении заявлял депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он также призвал находящихся в Покровске гражданских покинуть город.

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      Екатерина Грищенко
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