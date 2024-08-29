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20:36, 29 августа 2024Бывший СССР

В Раде рассказали об использовании «зомби-бригад» ВСУ на покровском направлении

Депутат Рады Безуглая: ВСУ использует «зомби-бригады» на покровском направлении
Марьяна Безуглая

Марьяна Безуглая. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пытаясь купировать кризис обороны на покровском направлении, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отправляет на фронт «зомби-бригады» с военнослужащими, никогда не участвовавшими в боях. Об использовании неопытных солдат рассказала в Telegram депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Знаете, как Сырский решил мощно усилить опустошенное покровское направление? Бригадами зомби. Людьми, которые никогда не были в боях, а система управления такими бригадами [никогда] не испытывала давления», — заявила парламентарий.

Она добавила, что поднимала вопрос фронта в Донбассе как в публичных, так и в приватных разговорах с представителями власти, но Киев проигнорировал ее призывы.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республике является критической для ВСУ. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.

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      Глеб Палехов
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