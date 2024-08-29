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11:04, 29 августа 2024Россия

В России для одной категории населения захотели сделать выходным днем 1 сентября

В России для работающих родителей предложили сделать выходным днем 1 сентября

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

В России для одной категории населения захотели сделать выходным днем 1 сентября. Речь идет о работающих родителях, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на инициативу группы депутатов Госдумы.

Согласно предложению парламентариев, приуроченный ко Дню знаний выходной должен быть оплачиваемым для родителей первоклассников.

«Родителям первоклашек это даст право на освобождение от работы на время участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний», — считают инициаторы проекта.

В случае принятия новой нормы, ее намерены закрепить в Трудовом кодексе.

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      Елена Торубарова
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