Россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября

Депутат Бессараб сообщила о льготах для многодетных к 1 сентября в регионах

На данный момент отсутствуют федеральные нормы о предоставлении выплат или каких-либо льгот к 1 сентября, но почти все субъекты России приняли решение поддержать многодетные семьи разными способами, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Почти все субъекты провели работу с региональными законами, многие приняли решение обеспечить многодетные семьи льготами, поддержкой со своей стороны. Это, в частности, бесплатная школьная форма, спортивная форма, канцелярские товары, бесплатное горячее питание в школьной столовой и множество других совершенно разнообразных гарантий и льгот», — рассказала политик.

Она также напомнила о недавно вступившем в силу федеральном законе, в рамках которого родители могут снять остаток средств материнского капитала.

«Если остаток составляет менее 10 тысяч рублей, эти деньги можно снять и использовать как раз на подготовку к 1 сентября, — предложила Бессараб. — Ну и, конечно, множество акций к Дню знаний организуют работодатели, профсоюзы, различные общественные организации и политические партии».

Ранее стало известно, что накануне 1 сентября в России резко подорожали цветы. Средняя цена одной розы выросла за год на 9 процентов, до 170 рублей, хризантемы подорожали на 18 процентов, до 195 рублей за штуку.