В России обнаружили в йогуртах вредное вещество

Роскачество обнаружило в российских йогуртах крахмал и недостаток кальция

По итогам проверки сотрудники Роскачества обнаружили в ряде торговых марок российских йогуртов крахмал и недостаток кальция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования ведомства.

Отмечается, что крахмал вместо заявленного на этикетке пектина обнаружили в йогуртах торговой марки «Киржачский». Кроме того, в этой продукции, как и в йогуртах Lactica, содержание лактозы (молочного сахара) не соответствует заявленной в маркировке.

Как утверждают в Роспотребнадзоре, использование крахмала в питании может быть вредно для здоровья человека и повысить уровень инсулина. Употребление этого вещества может привести к атеросклерозу, нарушению гормонального равновесия, патологии сетчатки и зрительного нерва.

По итогам исследования в Роскачестве также пришли к выводу, что количество кальция в составе йогуртов 17 торговых марок составляет 106-158 миллиграммов на 100 граммов, а в продукции Epica и «Актибио» находится на уровне менее 100 миллиграммов при требуемых 122-124 миллиграммах. Помимо этого содержание витаминов С, В1, В2 и В6 в исследуемых йогуртах оказалось незначительным, резюмировали эксперты.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщил об обнаружении российскими специалистами в армянской клубнике опасного пестицида. Речь идет о тебуконазоле, который при попадании в организм человека разрушает его эндокринную систему. Этот пестицид запрещен во многих странах, включая Россию. Поступившую партию ягод должны были реализовать в Москве, а также Московской и Тульской областях.