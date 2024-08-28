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13:14, 28 августа 2024Экономика

В армянской клубнике нашли опасный пестицид

Mash: в клубнике из Армении нашли опасный пестицид тебуконазол

Фото: Simple stripes / Unsplash

Российские специалисты нашли в клубнике из Армении опасный пестицид под названием тебуконазол. Он разрушает эндокринную систему и запрещен во многих странах, включая РФ, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

Уточняется, что ягоды должны были продаваться в Москве, а также в Московской и Тульской областях. Проверку на предмет нахождения в клубнике трифлоксистробина и тебуконазола провели 21 августа. По итогам исследования опасные пестициды были обнаружены в поступившей партии весом четыре тонны.

При попадании в организм человека трифлоксистробин, как утверждается, способен негативно влиять на репродуктивность или фертильность. В свою очередь, препараты на основе тебуконазола относятся ко второму классу опасности для здоровья людей. В ходе проверки специалисты обнаружили в поступившей партии армянской клубники 0,152 мг/кг этого пестицида. Наличие в продукции хотя бы минимального количества тебуконазола делает ее небезопасной для употребления.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении пестицидов в чае от ряда крупных российских производителей. Запрещенные вещества эксперты нашли в чае «Ричард», «Гринфилд», «Три дружных слона» и «Росчайпром». При этом несколько лет назад в чае «Ричард» уже обнаруживали пестициды. Тогда в ведомстве рекомендовали россиянам отказаться от продукта с датой изготовления 17 сентября 2022 года.

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      Анатолий Акулов
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