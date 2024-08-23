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08:28, 23 августа 2024Экономика

В российском чае нашли пестициды

Роспотребнадзор выявил пестициды в четырех марках продающегося в стране чая

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

У трех крупных российских производителей чая в продукции обнаружили пестициды, причем для некоторых компаний такое нарушение стало не первым. Об этом со ссылкой на информацию Роспотребнадзора по Татарстану пишут «Известия».

Запрещенные вещества найдены в зеленом листовом чае «Ричард» производства ООО «Май» (Curtis, «Майский чай», «Лисма», Coffesso, занимает 20 процентов российского рынка), в чае «Гринфилд» производства ООО «Орими» (Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах», занимает 35 процентов рынка).

Также претензии возникли к двум маркам «Рязанской чаеразвесочной фабрики» — черному крупнолистовому чаю под товарным знаком «Три дружных слона» и черному чаю с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». Ведомство потребовало изъять товары из оборота.

Отмечается, что в чае «Ричард» уже находили пестициды. Тогда Роспотребнадзор даже советовал покупателям отказаться от продукта с датой изготовления 17 сентября 2022 года.

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Сама проверка прошла в декабре прошлого года. Продукцию закупили в сетях сеть «Светофор» и Spar. В феврале ведомство выдало предостережения торговым сетям и производителям, от последних оно также потребовало разработать программы мероприятий по предотвращению таких случаев в дальнейшем.

Сами компании не признали вину. В «Май» и «Орими» указали, что их собственные проверки чая из той же партии, к которой возникли претензии, не выявили пестицидов. В «Рязанской чаеразвесочной фабрике» сообщили, что дополнительные испытания в ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве подтвердили отсутствие запрещенных веществ, после чего Роспотребнадзор снял претензии.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия считает, что российская нормативная база устарела, противоречит международной практике и представляет угрозу для стабильности отрасли. По его словам, в странах, где выращивают чай, используют новые пестициды, для которых в России нет нормирования, соответственно, даже остаточная доля этих веществ считается нарушением. Зато Роспотребнадзор постоянно проверяет продукт на наличие два пестицида, которые уже 20 лет как не используются, зато для них установлены нормативы.

Ранее сообщалось, что с января по июль 2024 года поставки китайского чая в Россию выросли на 17 процентов в денежном выражении, до 32,8 миллиона долларов. С таким результатом страна вошла в пятерку крупнейших импортеров этого продукта из Китая.

Читайте
Платон Щукин
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