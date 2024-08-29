В России спрогнозировали резкий рост дефицита кадров в одной отрасли

Arthur Consulting: дефицит кадров в логистике к 2030 году может вырасти на 50 %

Дефицит кадров в транспортно-логистической отрасли в России может резко вырасти к 2030 году. Об этом со ссылкой на исследование компании Arthur Consulting пишет ТАСС.

По прогнозам аналитиков, нехватка сотрудников в логистике может увеличиться на 50 процентов, до 1,5 миллиона человек. По данным на 2024 год, в отрасли заняты до 6 миллионов человек — около 8 процентов от всех работающих россиян. Сейчас в этой сфере не хватает около 20 процентов персонала, для решения проблемы дефицита необходимо дополнительно нанять не менее миллиона человек, отмечается в исследовании.

Специалисты Arthur Consulting отметили, что число вакансий водителей автомобилей категории Е с начала года подскочило на 32 процента, до более чем 8 тысяч. При этом подходящих резюме размещено не более двух тысяч. На фоне тренда на цифровизацию логистики и роста конкуренции за IT-специалистов количество вакансий для таких кандидатов увеличилось за год сразу на 188 процентов.

Аналитики подчеркивают, что дефицит кадров провоцирует значительные экономические потери. Из-за нехватки водителей и других специалистов простаивают автопарки, а предприятия вынуждены увеличивать расходы на подбор и обучение сотрудников. Компании отрасли пытаются компенсировать свои затраты ростом ставки на перевозку, что отражается на конечной цене товара. «Это уже критичная проблема для экономики в целом», — предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2024 года в России увеличилась потребность компаний в руководителях среднего и высшего звена — в годовом выражении она выросла сразу на 20 процентов. В то же время уровень предлагаемых зарплат таким работникам подскочил на 25-30 процентов, в среднем по России до 140 тысяч рублей. Рост спроса на руководителей объясняется активным расширением компаний и открытием новых предприятий, так как для каждой организации необходима команда управленцев.