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16:07, 26 августа 2024Экономика

В России подскочили зарплаты руководителей

В России зарплаты руководителей в первом полугодии выросли на 25-30 процентов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В первом полугодии 2024 года в России увеличилась потребность компаний в руководителях среднего и высшего звена — в годовом выражении она выросла сразу на 20 процентов. Об этом со ссылкой на данные аналитиков кадровой компании UTEAM пишут «Известия».

В то же время уровень предлагаемых зарплат таким работникам подскочил на 25-30 процентов, в среднем по России до 140 тысяч рублей. В Москве управленцам готовы платить не менее 200 тысяч рублей в месяц. Эксперты отмечают, что рост уровня оплаты труда чаще всего связан не с окладной, а с премиальной частью, представляющей собой бонус за выполнение определенных целевых показателей. В некоторых случаях размер премии может достигать шестизначных чисел, рассказали аналитики кадровой компании.

В UTEAM объяснили, что рост спроса на руководителей в стране объясняется текущей экономической ситуацией. Компании расширяются, бизнес открывает новые предприятия, и для каждой организации необходима команда управленцев, объяснили специалисты.

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В условиях дефицита кадров компании вынуждены нанимать на линейные должности кандидатов без релевантного опыта, поэтому потребность в грамотном высшем и среднем менеджменте, способном выстроить команду, стоит особенно остро. «Многие компании сегодня выращивают управленцев из своих текущих сотрудников — тот же главный инженер может стать техническим директором», — рассказала руководитель отдела по работе с клиентами кадровой компании UTEAM Анна Четаева.

Работодатели также стали чаще идти на компромисс и брать на работу руководителей из смежных отраслей. Главный акцент при найме предприятия делают не на аналогичный опыт кандидата, а на его конкретные навыки, знания, развитые soft skills и степень мотивации.

Эксперты «АвтоГрузЭкс», ПЭК и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru ранее подсчитали, что за январь-июнь уровень оплаты труда водителей большегрузов в России рос рекордными темпами. Средняя по стране медианная зарплата таких специалистов увеличилась на 74 процента в годовом выражении, до 131 тысячи рублей. Эта динамика стала самой заметной среди 174 других профессий, потолок роста доходов по которым составил за тот же период 60 процентов.

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