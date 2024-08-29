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15:03, 29 августа 2024Экономика

В российском городе в непригодной для жизни квартире рухнул потолок

В Искитиме в квартире дома, признанного аварийным в 2019 году, рухнул потолок

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Искитиме в доме, признанном аварийным в 2019 году, рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел в среду, 28 августа, в двухэтажке, расположенной по адресу улица Пушкина, 17. По информации пресс-службы, обрушение произошло сразу в трех квартирах, однако наибольшие повреждения зафиксированы в третьей квартире, где в ванной комнате обвалилась значительная часть потолка. При этом уточняется, что в данный момент жильцы непригодной для жизни постройки стоят в очереди на расселение.

В результате инцидента никто не пострадал. Жильцам пострадавшего дома предложили переселиться в маневренный фонд. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

Ранее в августе стало известно, что в Новосибирской области в доме, где проживает многодетная семья, упал потолок.

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      Полина Кислицына
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