В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

В Лодейнопольском районе Ленинградской области мигранта, который занимался прокладкой коммуникаций для водоснабжения, завалило землей в яме для колодца. Об этом сообщила «Фонтанка».
По данным издания, спасти 29-летнего иностранного специалиста не удалось. Мужчина был зарегистрирован в Санкт-Петербурге и сотрудничал с предпринимателем, который занимается строительством.
Ленинградские следователи начали устанавливать обстоятельства случившегося.
Ранее в Москве в парке на ВДНХ трое рабочих упали с высоты семь-восемь метров. Подчеркивалось, что все произошло из-за нарушений правил техники безопасности.
Один из пострадавших отделался легкими повреждениями, другого зажало упавшими элементами конструкций, а третий получил серьезную травму головы и перелом ребер.