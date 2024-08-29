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10:43, 29 августа 2024Россия

В российском регионе мигранта завалило землей в яме для колодца

В Ленобласти мигранта завалило землей в яме для колодца

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Лодейнопольском районе Ленинградской области мигранта, который занимался прокладкой коммуникаций для водоснабжения, завалило землей в яме для колодца. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, спасти 29-летнего иностранного специалиста не удалось. Мужчина был зарегистрирован в Санкт-Петербурге и сотрудничал с предпринимателем, который занимается строительством.

Ленинградские следователи начали устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве в парке на ВДНХ трое рабочих упали с высоты семь-восемь метров. Подчеркивалось, что все произошло из-за нарушений правил техники безопасности.

Один из пострадавших отделался легкими повреждениями, другого зажало упавшими элементами конструкций, а третий получил серьезную травму головы и перелом ребер.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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