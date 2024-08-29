В российской клинике нашли тело пациента после простейшей операции

В частной клинике в Петербурге врачи нашли тело мужчины после удаления миндалин

Пациент частной клиники в Санкт-Петербурге не пережил простейшую хирургическую операцию — удаление миндалин. Об этом сообщает портал «Фонтанка.ру».

По информации издания, после того как мужчине сделали операцию, врачи клиники позвонили в полицию и сообщили о неком «скандале», произошедшем в лечебном учреждении. Прибывший на место наряд полиции нашел пациента уже без признаков жизни.

Следственный комитет начал проверку, проводятся экспертизы для установления причин случившегося.

Ранее жительница Туапсе в Краснодарском крае заявила, что из-за врачебной ошибки ее дочь впала в вегетативное состояние, которое также называют «состоянием овоща».