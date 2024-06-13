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14:16, 13 июня 2024Россия

Россиянка заявила о впавшей в «состояние овоща» из-за врачей дочери

Жительница Туапсе заявила, что из-за врачей ее дочь впала в «состояние овоща»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жительница Туапсе в Краснодарском крае заявила, что из-за врачебной ошибки ее дочь впала в вегетативное состояние, которое также называют «состоянием овоща». Об этом она заявила Telegram-каналу Kub Mash.

По словам россиянки, ее дочь Юлия была «уничтожена» врачами после плановой операции. Она рассказала, что во время гинекологической процедуры врач повредил Юлии кишечник, из-за чего у нее возникло заражение крови, а температура поднялась до сорока градусов. В итоге сердце девушки остановилось, и чтобы снова запустить его, врачам понадобилось 15 минут. После этого женщина не может ни говорить, ни двигаться.

«Мою дочь — 38-летнюю женщину, молодую, красивую, очень хорошую и как человек, и как друг, и как сотрудник — уничтожили. (...) Это так ужасно. (...) Я не хочу, чтобы она вот так лежала», — цитирует издание мать россиянки.

При этом врачи отвергают обвинения, которые выдвинула в их адрес мать пострадавшей. По их заявлению, кишечник разорвался не во время операции, а через 30 часов после нее.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда перестала ходить после совета врачей согнуть ногу во время семичасовых родов.

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      Марк Леонов
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