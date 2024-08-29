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09:49, 29 августа 2024Мир

В Россотрудничестве рассказали о меняющемся взгляде на Россию в Европе

Шевцов: в Европе меняется взгляд на Россию и конфликт на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Восприятие в Европе конфликта на Украине, а также взгляда европейцев на Россию меняется. Об этом заявил заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что в Европе, несмотря на все небылицы, которые рассказывают в средствах массовой информации про Россию, происходит переосознание украинского кризиса и отношения к Российской Федерации», — отметил он.

По его словам, сейчас некоторые университеты Германии захотели принять участие в мероприятиях недели русского языка в октябре, хотя в 2023 году отказывались от этого.

Ранее немецкий политик и член бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что Европе необходимо прекратить конфронтацию с Россией. Она считает, что сейчас возрастает вероятность «катастрофических» последствий напряженных отношений европейских стран с Москвой. В связи с этим политик выразила надежду, что Германия начнет проводить независимую внешнюю политику.

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      Виктория Кондратьева
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