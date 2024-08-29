Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 29 августа 2024Мир

В США обвинили НАТО в атаке ВСУ на Курскую область

Экс-разведчик Риттер: за атакой ВСУ на Курскую область стоит НАТО

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит Североатлантический альянс. Такое мнение выразил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась на территорию России», — заявил военный эксперт.

Риттер добавил, что в этих обстоятельствах нельзя называть атаку ВСУ якобы «ответной мерой» на действия России. По его словам, конфликт начался из-за «преступных действий Киева в Донбассе, на которые Москва была вынуждена отреагировать».

27 августа Риттер заявил, что власти Украины могут приказать своим солдатам сражаться до конца в Донецкой народной республике, чтобы успеть создать оборонительный рубеж за Днепром. Он подчеркнул, что Российская армия «успешно продвигается в Донбассе и находится на грани крупной победы в этом направлении, в то время как украинские силы близки к коллапсу».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие раскрыло схему обогащения задержанного за коррупцию генерала Попова

      Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

      Банк России опубликовал прогнозы развития экономики на ближайшие годы

      США и Китай обсудили решение конфликта на Украине

      У задержанного замминистра обороны России Попова прошли обыски

      Песков заявил об успешном решении Россией и Китаем проблемы недружественного окружения

      Бывшего замминистра обороны Попова задержали по показаниям других фигурантов

      Удвоение МРОТ включат в нацпроект «Кадры»

      Жена Буйнова отреагировала на сообщения о госпитализации артиста

      Маск назвал условие бесплатного доступа к Starlink по всему миру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше