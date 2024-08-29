Экс-разведчик Риттер: за атакой ВСУ на Курскую область стоит НАТО

За атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) стоит Североатлантический альянс. Такое мнение выразил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«В Курской области произошло следующее: НАТО вторглась на территорию России», — заявил военный эксперт.

Риттер добавил, что в этих обстоятельствах нельзя называть атаку ВСУ якобы «ответной мерой» на действия России. По его словам, конфликт начался из-за «преступных действий Киева в Донбассе, на которые Москва была вынуждена отреагировать».

27 августа Риттер заявил, что власти Украины могут приказать своим солдатам сражаться до конца в Донецкой народной республике, чтобы успеть создать оборонительный рубеж за Днепром. Он подчеркнул, что Российская армия «успешно продвигается в Донбассе и находится на грани крупной победы в этом направлении, в то время как украинские силы близки к коллапсу».