В США признали успехи России на красноармейском направлении

Замглавы ЦРУ Коэн признал успехи сил России на красноармейском направлении

Заместитель директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Покровска на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Коэн признал успехи России на красноармейском направлении. «Думаю, что касается линии фронта, бои сейчас уже несколько недель или дольше сосредоточены у города Покровска», — сказал он на конференции по безопасности в штате Мэриленд.

Представитель ЦРУ добавил, что российские военные достигают успехов. Коэн допустил, что они возьмут под свой контроль Покровск.

Ранее Коэн признал контакты с Украиной по операции в Курской области. «Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени», — сообщил он.