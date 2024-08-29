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04:36, 29 августа 2024Мир

В ЦРУ признали контакты с Украиной по операции в Курской области

Замглавы Коэн: ЦРУ обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области

Фото: Unsplash

Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн признал, что ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ в рамках нападения на Курскую область). Его слова приводит РИА Новости.

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      Марина Совина
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