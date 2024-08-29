Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн признал, что ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ в рамках нападения на Курскую область). Его слова приводит РИА Новости.
В ЦРУ признали контакты с Украиной по операции в Курской области
Замглавы Коэн: ЦРУ обсуждает с Киевом попытки ВСУ закрепиться в Курской области
Заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн признал, что ЦРУ находится в контакте с Украиной для обсуждения действий Вооруженных сил Украины (ВСУ в рамках нападения на Курскую область). Его слова приводит РИА Новости.