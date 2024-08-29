В США сравнили команду Камалы Харрис с Франкенштейном

Axios: кампания Камалы Харрис плохо организована большой неповоротливой командой

Предвыборная кампания действующего вице-президента и демократического кандидата в президенты США Камалы Харрис плохо организована большой и неповоротливой командой. Об этом пишет портал Axios.

«Кампания Байдена была обособленной, состоящей из нескольких давних помощников, принимающих важные решения. Кампания Харрис превратилась в разрозненную команду-Франкенштейна с несколькими центрами власти», — иронизирует интернет-издание.

Авторы материала отмечают, что команда Харрис, «среди членов которой есть опасения насчет их сплоченности» в случае неизбежных разногласий, «перекраивает ее кампанию на лету».

Ранее предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сообщил, что рейтинг Харрис может вырасти на два-три пункта по итогам прошедшего в Чикаго общенационального съезда демократов.