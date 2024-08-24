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23:34, 24 августа 2024Мир

В штабе Трампа предрекли рост популярности Харрис

В штабе Трампа заявили, что рейтинг Харрис может вырасти после съезда демократов
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис может вырасти на два-три пункта по итогам прошедшего в Чикаго общенационального съезда демократов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Отмечается, что рост популярности Харрис связан с «льстивым освещением» вице-президента со стороны крупных американских медиа. При этом, как подчеркнули представители кандидата в президенты, журналистами делается акцент на образе Трампа, которого преподносят в негативном ключе.

Кроме того, уточняется, что предвыборная гонка Трампа и Харрис в целом проходит вничью. Особенно это заметно в колеблющихся штатах.

23 августа Камала Харрис официально объявила об участии в президентских выборах от Демократической партии.

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      Юлия Мискевич
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