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21:51, 29 августа 2024Мир

В США заявили о неизбежности победы России в СВО

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: армия России уже очень близко подошла к Днепру

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Победа России в спецоперации (СВО) неизбежна, поскольку Российская армия уже очень близко подошла к реке Днепр и может перейти ее в случае необходимости. Об этом бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн заявил в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, между расположениями Российской армии и рекой Днепр осталось «совсем чуть-чуть». Эксперт подчеркнул, что преимущество Вооруженных сил России закрепляется еще и из-за того, что Киев теряет свои лучшие войска в Курской области.

«Победа русских неизбежна. Почему я это говорю? Потому что я кое-что знаю о военной тактике, военной стратегии, я был в военной разведке и проработал на ЦРУ 27 лет. Русские идут вперед», — сказал Макговерн.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что США дали России законное право объявить войну, позволив Вооруженным силам Украины начать вылазку в Курскую область. «Это все настолько близко к casus belli [повод для объявления войны], насколько это возможно», — подчеркнул эксперт.

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      Артём Верейкин
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