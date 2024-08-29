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19:56, 29 августа 2024Мир

В США заявили о законном поводе России объявить войну

Доктороу: США дали России законное право объявить войну

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

США дали России законное право объявить войну, позволил Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать вылазку в Курскую область. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Не только ЦРУ, но и Пентагон обучали по методике НАТО украинцев, участвующих в этом. Все они прошли интенсивную подготовку у офицеров НАТО (...) Это все настолько близко к casus belli [повод для объявления войны], насколько это возможно», — рассказал аналитик.

Доктороу также подчеркнул, что США целенаправленно передали Киеву оружие и экипировку для атаки на Россию.

Ранее Доктороу заявил, что ВСУ попали в тяжелое положение в Курской области. По его словам, главным фактором, который действует против украинской армии, является отсутствие прикрытия с воздуха. Он также отметил, что ВСУ отправили в Курскую область большое количество западной техники, включая танки Bradley и Challenger, однако она вся подвергается атакам российской авиации.

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      Максим Габриелян
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