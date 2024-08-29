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18:39, 29 августа 2024Мир

В США заявили об уничтожении всех баз снабжения ВСУ в Сумской области

Экс-разведчик США Риттер: все базы снабжения ВСУ в Сумской области уничтожены

Фото: Reuters

Российские войска уничтожили все базы снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Россия уже взорвала все базы материально-технической поддержки в Сумской области», — заявил Риттер.

Экс-разведчик добавил, что у ВСУ кончаются запасы топлива, а российские войска уничтожают их танки. По словам Риттера, украинские военные окапываются, однако «очень немногие из них выживут» из-за нехватки боеприпасов.

Ранее Риттер заявил, что атака ВСУ на Курскую область является вторжением НАТО на территорию России.

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      Елизавета Мытарева
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