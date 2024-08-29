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13:21, 29 августа 2024Бывший СССР

В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы прозвучал взрыв

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

В Сумах произошел взрыв. О детонации в украинском городе сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают наши корреспонденты», — говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты Министерств цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Сумской области не действует.

28 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военные России ударили по складам в Сумах и по станции, где распределяются боеприпасы для нужд украинской армии. По его информации, удар был нанесен примерно в 22:25. Атака велась в стороне сортировочной части железнодорожного вокзала, где находятся склады.

В тот же день сообщалось о взрыве в городе. На территории Сумкой области также действовала воздушная тревога.

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      Кристина Есикова
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