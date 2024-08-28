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15:06, 28 августа 2024Бывший СССР

В Сумах прозвучал взрыв

В Сумах произошел взрыв

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В украинском городе Сумы произошел взрыв. Об этом сообщило издание «Общественное Сумы» в Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в публикации. Кроме того, издание добавило, что в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

28 августа взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Как уточнялось, в городе была повреждена инфраструктура. Кроме того, произошло возгорание. Момент удара попал в эфир украинского телемарафона, когда глава районной военной администрации Евгений Ситниченко давал интервью.

Позднее в николаевском подполье назвали цель удара по Кривому Рогу. Как сообщалось, под атаку попал склад боекомплектов украинской армии.

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      Кристина Есикова
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