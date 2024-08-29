В ВСУ заявили о сложной обстановке под Селидово

Боец ВСУ Алекс: обстановка в Николаевке под Селидово сложная

Обстановка в Николаевке под Селидово в Донецкой народной республике для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложная. Об этом в Telegram рассказал боец украинской армии с позывным Алекс.

«Идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Николаевка. (...) Обстановка сложная, но пока сдерживаем врага», — говорится в публикации.

Он добавил, что в Николаевке сложилась устойчивая линия боевого соприкосновения, проходящая через центр села.

Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на купянском направлении. Сообщалось, что ВС России 23 раза атаковали позиции украинской армии около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.