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13:02, 29 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о сложной обстановке под Селидово

Боец ВСУ Алекс: обстановка в Николаевке под Селидово сложная

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Обстановка в Николаевке под Селидово в Донецкой народной республике для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложная. Об этом в Telegram рассказал боец украинской армии с позывным Алекс.

«Идут бои за пригород Селидово — населенный пункт Николаевка. (...) Обстановка сложная, но пока сдерживаем врага», — говорится в публикации.

Он добавил, что в Николаевке сложилась устойчивая линия боевого соприкосновения, проходящая через центр села.

Ранее в ВСУ заявили о напряженной ситуации на купянском направлении. Сообщалось, что ВС России 23 раза атаковали позиции украинской армии около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка.

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      Глеб Палехов
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