Украинские войска заявили о напряженной обстановке на купянском направлении

Генштаб ВСУ: напряженная обстановка сложилась на купянском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о напряженной обстановке на купянском направлении. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Как отметили украинские военные, российские войска 23 раза атаковали позиции ВСУ около населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. «Ситуация напряженная, длится два боеприкосновения», — говорится в сообщении.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российские подразделения продолжают наступать на позиции ВСУ на купянском и волчанском направлениях.

До этого Ганчев рассказал, что около 50 населенных пунктов в регионе находятся под контролем Вооруженных сил (ВС) России.