Российские врачи покажут свой вариант Венеры Милосской

В Томске появится «Венера Милосская глазами микрохирурга»

Томские врачи продемонстрируют свой вариант Венеры Милосской. О новом прочтении одной из самых узнаваемых скульптур в мире пишет пресс-служба администрации города.

В отличие от древнегреческой статуи, томскую «Венеру» не обделят руками. «Томские микрохирурги решили так обыграть известную скульптуру и продемонстрировать специфику своей работы по реконструкции конечностей и улучшению качества жизни пациентов», — пояснили в мэрии.

В высоту томская «Венера» составит больше двух метров. Композиция будет носить название «Венера Милосская глазами микрохирурга» и появится в сквере у Детской городской больницы №1. Открытие памятника намечено на 30 сентября в день проведения третьего международного микрохирургического саммита. Проект приурочен к 30-летию Томского научно-исследовательского института микрохирургии и 420-летию самого города. Отмечается, что данное учреждение является единственным профильным НИИ в России и СНГ.

В мае в Казахстане региональные власти снесли мемориал учителю. Памятник был возведен силами выпускников школы. В местном управлении культуры решение объяснили диспропорциями фигуры в скульптурной композиции.