Версию о разработке Украиной баллистической ракеты подвергли сомнению

Полковник Матвийчук усомнился в разработке Украиной баллистической ракеты

Версия о самостоятельной разработке Украиной собственной баллистической ракеты выглядит сомнительно, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об опасности этого оружия.

Это заявление тревожное, потому что появление таких дальнобойных средств сопряжено с риском поражения наших объектов и самое главное — жизней наших людей Анатолий Матвийчук полковник в отставке

«В то, что это ракета украинская, я не верю. Я думаю, эта ракета передана из США или из Великобритании, которая уже поступила на вооружение и, конечно же, она может быть применена против наших войск уже как украинская ракета, чтобы не привлекать внимания к участию англосаксов в этой бойне», — сказал он.

Как заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, дальность первой баллистической ракеты страны достигает 600-700 километров.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев испытал первую баллистическую ракету. По его словам, оно прошло успешно. Политик добавил, что других подробностей приводить не будет.