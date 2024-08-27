Зеленский рассказал об испытании первой украинской баллистической ракеты

Зеленский: Украина провела испытания собственной баллистической ракеты

Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание — положительно — первой баллистической украинской ракеты», — сказал президент.

Он добавил, что других деталей раскрывать не будет.

Ранее Зеленский пообещал показать президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года.

До этого Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал президент.

