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16:25, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал об испытании первой украинской баллистической ракеты

Зеленский: Украина провела испытания собственной баллистической ракеты

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский, передает «Украинская правда».

«Ну, думал, что рано об этом говорить, но... Было испытание — положительно — первой баллистической украинской ракеты», — сказал президент.

Он добавил, что других деталей раскрывать не будет.

Ранее Зеленский пообещал показать президенту США Джо Байдену и кандидату в президенты США Дональду Трампу план завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что может показать Байдену план действий Киева уже в сентябре 2024 года.

До этого Зеленский раскрыл свой сценарий завершения конфликта на Украине. «Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал президент.

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