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09:47, 29 августа 2024Интернет и СМИ

VK создал самую крупную библиотеку видео в России

VK создал единое облачное хранилище видеоконтента объемом более 1,5 млрд Гбайт

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Холдинг VK создал самую крупную библиотеку видеоконтента в России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что на платформе объединили видеоконтент из «Дзена», «VK Видео» и «ОК.Видео». Ее объем составил более 1,5 миллиарда гигабайт. В компании сообщили, что эта библиотека стала крупнейшей в России.

Также VK отмечает, что хранилище создано на основе облачного решения one-cloud — собственной разработки компании. «Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки», — отмечают в компании.

В VK заявили, что благодаря такому сервису надежность хранения видео возросла. В случае, если из строя выйдут отдельные хранилища в центрах хранения информации, то данные будут автоматически восстанавливаться и копироваться на новые устройства.

Ранее стало известно, что сервис «VK Видео» стал догонять YouTube по популярности среди россиян. Отмечалось, что о существовании американского видеохостинга знают 97 процентов жителей России, пользующихся видеосервисами, а о «VK Видео» — 90 процентов.

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