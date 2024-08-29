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15:28, 29 августа 2024Экономика

Власти назвали рост цен на жилье в России «немотивированным»

Депутат Кирьянов: рост цен на жилье в России является «немотивированным»

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Зампред комитата Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов счел повышение стоимости жилья в России немотивированным. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам представителя власти, рост цен на недвижимость не связан с подорожанием стройматериалов. В свою очередь, большая часть средств уходит на покупку земли, а также рекламу и доходы застройщиков.

«Бытовала такая мысль, что в повышении стоимости жилья виноваты производители стройматериалов — начиная от цемента и бетона, заканчивая металлоконструкциями. Исследование показало, что стоимость строительных материалов не является драйвером роста цен на жилье. Максимум, что составляет рост стоимости — это не более 27 процентов. Остальные 73 процента — это доходы девелоперов, земля и реклама. Эта история дорожает немотивированно, о чем мы сегодня ведем разговор с той же Антимонопольной службой, с профильными ведомствами. В непростое время для экономики все-таки суперприбыль должна быть не у всех», — заключил Кирьянов.

Ранее в августе объяснил подорожание аренды жилья в России кадровым голодом и отменой льготной ипотеки.

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      Полина Кислицына
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