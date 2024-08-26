Рост ставок по аренде жилья в России объяснили

Экономист Голубев: к подорожанию аренды жилья в России привел кадровый голод

На ставках по аренде в России сильно сказался кадровый голод. В этом убежден кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. Своим мнением о причинах подорожания съемного жилья в стране он поделился с «Газетой.Ru».

Дефицит кадров, как пояснил собеседник издания, вынуждает компании искать специалистов в других регионах. Внутренняя миграция увеличивает интерес к аренде квартир и, соответственно, побуждает наймодателей поднимать цены.

Вдобавок на интерес к съемной недвижимости повлияла ипотека. Сегодня ставки кредитования крайне невыгодны, цены — неподъемны, а переплата по ссуде достигла рекордных высот. Поэтому потенциальные покупатели из числа приезжих специалистов все чаще выбирают аренду.

Другим фактором, повысившим цены на съемное жилье, стала отмена льготной первичной ипотеки под 8 процентов. Вместе с тем россияне за последние двадцать лет стали реже приобретать жилье под инвестиции. Вложения в жилую недвижимость приносят все больше убытков, доходы не покрывают даже официальную инфляцию, уступая банковским вкладам и облигациям.

В таких условиях спада цен ждать не стоит, считает Голубев. Обстоятельства, по прогнозам специалиста, изменятся лишь к 2025-2026 годам, на фоне ожидаемой стагнации цен на недвижимость и снижения ключевой ставки Центробанка.

Ранее россиянам дали советы по подготовке квартиры к сдаче в аренду. Так, из помещений стоит убрать сувениры, хрупкие и памятные для хозяев вещи, а также избавить интерьер от красного и черного цвета.