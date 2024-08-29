Внешность Ольги Бузовой в купальнике оценили в сети фразой «пухлый ихтиандр»

Внешность российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой оценили в сети фразой «пухлый ихтиандр». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница отметила, что впервые решила позаниматься вейксерфингом. Так, она предстала на размещенных кадрах в ярко-розовом купальнике и спасательном жилете, пытаясь устоять на специальной доске. «Без падений, конечно, не обошлось, но я это сделала. Так понравилось, что хочется еще», — описала свой опыт знаменитость.

Поклонники высказались о ролике в комментариях, разделившись во мнениях. «Тетка Оля — пухлый ихтиандр», «Оно не тонет», «Сильная, бесстрашная и просто красотка», «Умница, красавица, спортсменка», — отметили юзеры.

В мае Ольга Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес.