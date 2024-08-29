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04:00, 29 августа 2024Бывший СССР

Военный аналитик рассказал об оперативном кризисе ВСУ в Донбассе

Военный аналитик Евгений Норин: ВСУ попали в оперативный кризис под Покровском

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющие Покровск и его предместья, оказались в оперативном кризисе, разрешение которого в ближайшей перспективе почти невозможно. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный аналитик и журналист Евгений Норин.

По его словам, на западе Донецкой народной республики (ДНР) у ВСУ практически не осталось резервов, позволяющих сдерживать наступление российских подразделений сколь-либо долго и эффективно. Из-за этого многие остающиеся под контролем Украины города и поселки были потеряны или попали в окружение.

При этом, учитывая, что Покровск имеет оперативную ценность для всего региона, — в нем находятся крупнейшие украинские узлы снабжения в Донбассе — начало боев за него может попросту обрушить фронт на смежных участках.

«Украинцам не просто нужен Покровск, он нужен им целым. В качестве дорожного узла, железнодорожной станции и промышленной зоны, город скоро перестанет функционировать», — считает Евгений Норин.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на многих позициях ВСУ на покровском направлении отсутствуют солдаты. По ее словам, подобная ситуация сохраняется в Селидово, находящемся на острие атаки российских войск.

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      Алевтина Запольская
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