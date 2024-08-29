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07:59, 29 августа 2024Россия

Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах

Спикер Госдумы Володин рассказал о вступающих в силу в сентябре законах
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, какие новые законы вступают в силу в сентябре. Их перечень он опубликовал в Telegram-канале.

В школах с 1 сентября обязательными станут уроки труда, а предмет «ОБЖ» будет называться «Основы безопасности и защиты Родины». Из общественного транспорта будет запрещено высаживать безбилетных инвалидов 1-й группы, которые следуют без сопровождающего. Аналогичная мера была до этого принята в отношении детей, не достигших 16 лет.

В осени любые образовательные учреждения будут обязаны вывешивать государственный флаг. Это касается колледжей, школ, техникумов и вузов вне зависимо от того, какой они формы собственности. Кроме того, с 1 сентября будет усилена защита прав пассажиров такси — перевозчиков обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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