Воюющего в ВСУ россиянина осудили заочно на 18 лет за госизмену

Суд заочно приговорил к 18 годам воюющего в ВСУ крымчанина за госизмену

Верховный суд Республики Крым заочно приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя, воюющего в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Крыма.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд установил, что в феврале 2022 года крымчанин прошел специальное обучение, получил военную форму и огнестрельное оружие, после чего был зачислен в состав ВСУ. Он участвует в боевых действиях против Вооруженных Сил России.

Мужчина объявлен в международный розыск.

28 августа Второй западный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы инженера из Воронежа Артема Лозового (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), признав его виновным в госизмене и подготовке теракта с использованием взрывчатки.