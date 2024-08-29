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16:48, 29 августа 2024Ценности

Врачи раскрыли опасность тренда на лечение прыщей чесноком

Дерматолог Кетаки Бхате: лечение прыщей чесноком может привести к ожогам кожи

Фото: Gaelle Marcel / Unsplash

Врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. Их комментарии публикует Vogue.

Отмечается, что в настоящее время в TikTok стали появляться видео, авторы которых натирают воспаления на лице указанным овощем. Юзеры предполагают, что таким образом они смогут справиться с акне.

Однако дерматолог Шерин Идрисс заверила, что данный способ не поможет избавиться от высыпаний. В свою очередь, ее коллега Кетаки Бхате из клиники Self London в Лондоне, Англия, отметила, что упомянутый метод может привести к негативным последствиям. Например, подобное использование растения может вызвать раздражение, ожоги и последующее возникновение пигментации или рубцов на коже.

В мае главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа.

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      Алина Гостева
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