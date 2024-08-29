ВС РФ поразили на Украине склад с британскими дальнобойными ракетами

Минобороны: ВС РФ поразили на Украине склад ракет Storm Shadow

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили на Украине склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow производства Великобритании. Об этом сообщило Минобороны России.

Помимо этого, военные отчитались об ударе по нефтебазе. Объясняется, что этот объект снабжал топливом военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также, добавили в Минобороны, российские оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ударили по скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.

25 августа издание The Guardian сообщило, что Украина намерена получить разрешение Запада на использование Storm Shadow для ударов по российской территории. Киев полагает, что это может вынудить Москву начать переговоры о прекращении боевых действий.