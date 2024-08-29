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15:18, 29 августа 2024Бывший СССР

ВСУ атаковали больницу в Херсонской области с помощью БПЛА

Сальдо: ВСУ атаковали дронами больницу в Херсонской области

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали больницу в населенном пункте Алешки Херсонской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ», — рассказал Сальдо.

По его словам, в результате атаки была ранена медсестра, ей оказана первая медицинская помощь. Помимо этого повреждения получили детское отделение и операционная.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ используют тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что украинские войска перешли к тактике террористов, поскольку не в силах нанести поражение российским военным.

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      Валентин Карант
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