ВСУ атаковали больницу в Херсонской области с помощью БПЛА

Сальдо: ВСУ атаковали дронами больницу в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали больницу в населенном пункте Алешки Херсонской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Украинские террористы совершили очередное преступление против человечности на Херсонщине: пять FPV-дронов атаковали Алешковскую ЦРБ», — рассказал Сальдо.

По его словам, в результате атаки была ранена медсестра, ей оказана первая медицинская помощь. Помимо этого повреждения получили детское отделение и операционная.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ используют тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что украинские войска перешли к тактике террористов, поскольку не в силах нанести поражение российским военным.