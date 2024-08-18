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03:16, 18 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о террористической тактике ВСУ

Губернатор Сальдо: ВСУ используют тактику террористов в Херсонской области

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что украинские войска перешли к тактике террористов, поскольку не в силах нанести поражение российским военным. Сальдо подчеркнул, что российская оборона «крепка как сталь». «Бойцов и вооружения более чем достаточно. Все начеку, врасплох не застанут», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли 20 бойцов и нескольких современных быстроходных лодок при попытках высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней. По его мнению, активность ВСУ на херсонском направлении не имеет смысла, рассчитана на пиар-эффект и приносит лишь потери в живой силе и технике.

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      Марина Совина
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