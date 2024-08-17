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07:38, 17 августа 2024Бывший СССР

ВСУ потеряли 20 бойцов при попытках высадиться в Херсонской области

Сальдо: ВСУ потеряли 20 бойцов при попытках высадиться в Херсонской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Провальные попытки десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области стоили им два десятка жизней, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинские войска попытались высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах. Это привело к гибели 20 военных ВСУ и потере нескольких современных быстроходных лодок. «Наши военные дают украинским безумцам достойный и жесточайший отпор — в этом плане я спокоен», — указал политик.

По его мнению, активность ВСУ на херсонском направлении не имеет смысла, рассчитана на пиар-эффект и приносит лишь потери в живой силе и технике.

Ранее 24 военных ВСУ добровольно сдались в плен на курском направлении. Один из бойцов рассказал, что их взяли в плен без единого выстрела.

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      Марина Совина
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