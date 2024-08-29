Выбросившего с 16-го этажа жену и ребенка россиянина отправили в СИЗО

В Москве арестовали россиянина, выбросившего жену и ребенка с 16-го этажа

В Москве выбросившего с 16-го этажа жену и ребенка 39-летнего россиянина отправили в СИЗО. Об этом в четверг, 29 августа, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление следственного комитета России (СКР).

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого на время расследования уголовного дела. Обвиняемый пробудет в СИЗО, как минимум, до 25 октября.

25 августа жители вызвали полицию после того, как под окнами жилого дома нашли женщину и младенца без признаков жизни.

Прибывшие силовики штурмом взяли квартиру, где заперся глава семьи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в токсикологическое отделение. Предварительно, сначала мужчина выбросил из окна ребенка, а затем — супругу. Мужчина и его жена в момент случившегося были под сильнодействующими веществами.