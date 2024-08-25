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12:53, 25 августа 2024Силовые структуры

Появились подробности о выбросившем с 16-го этажа жену с грудным ребенком россиянине

Mash: выбросивший с 16-го этажа жену с грудным ребенком мужчина в токсикологии

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Мужчина, который выбросил из окна 16-го этажа в столичном ЖК «Лефортово парк» жену с грудным ребенком, находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении. Подробности о случившемся приводит Mash в Telegram-канале.

Предварительно, сначала мужчина выбросил из окна ребенка, а затем — супругу. Мужчина и его жена в момент случившегося были под сильнодействующими веществами. Следователи возбудили уголовное дело.

О случившемся в Москве стало известно 25 августа. Силовики провели штурм квартиры, так как мужчина, выбросивший из окна жену с ребенком, отказался открывать двери.

Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний уроженец Барнаула, который работает в Центральном Банке России. С 36-летней супругой он прожил в браке около трех лет.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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