Появились подробности о выбросившем с 16-го этажа жену с грудным ребенком россиянине

Mash: выбросивший с 16-го этажа жену с грудным ребенком мужчина в токсикологии

Мужчина, который выбросил из окна 16-го этажа в столичном ЖК «Лефортово парк» жену с грудным ребенком, находится в тяжелом состоянии в токсикологическом отделении. Подробности о случившемся приводит Mash в Telegram-канале.

Предварительно, сначала мужчина выбросил из окна ребенка, а затем — супругу. Мужчина и его жена в момент случившегося были под сильнодействующими веществами. Следователи возбудили уголовное дело.

О случившемся в Москве стало известно 25 августа. Силовики провели штурм квартиры, так как мужчина, выбросивший из окна жену с ребенком, отказался открывать двери.

Злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний уроженец Барнаула, который работает в Центральном Банке России. С 36-летней супругой он прожил в браке около трех лет.