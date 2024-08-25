Задержан сбросивший с 16-го этажа жену с грудным ребенком россиянин

СК: в Москве задержан мужчина, который мог выбросить женщину и ребенка из окна

В Москве полиция задержала мужчину, который сбросил с 16-го этажа жену и маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, силовики смогли ворваться в квартиру, в которой мужчина забаррикадировался.

Его задержание «Ленте.ру» подтвердили в столичной прокуратуре. В ведомстве рассказали, что мужчине оказывается медицинская помощь.

25 августа житель жилого комплекса «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выкинул жену и маленького ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Полиция попыталась войти в квартиру, однако мужчина не стал открывать им дверь. Тогда силовики стали готовиться к штурму квартиры.

По факту трагедии следовали завели уголовное дело. На место происшествия приехал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев.