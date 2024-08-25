По факту сброса женщины и ребенка с 16-го этажа возбудили дело

В Москве завели дело после того, как мужчина скинул женщину и сына с 16-го этажа

В Москве следовали завели уголовное дело после того, как мужчина скинул жену и сына с 16-го этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Ведомство контролирует расследование этого дела. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и столичного Следственного комитета. На место трагедии также приехал заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев.

25 августа житель жилого комплекса «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выкинул жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Полиция попыталась войти в квартиру, однако мужчина не стал открывать им дверь. Тогда силовики стали готовиться к штурму квартиры.