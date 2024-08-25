Раскрыта личность сбросившего жену с ребенком с 16-го этажа россиянина

Выбросившим жену с сыном из окна в Москве оказался 39-летний уроженец Барнаула

Выбросившим жену с сыном из окна столичной квартиры на 16-м этаже оказался 39-летний уроженец Барнаула. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина работает в Центральном Банке России. С 36-летней супругой он прожил в браке около трех лет.

25 августа житель жилого комплекса «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выкинул жену и маленького ребенка из окна квартиры на 16-м этаже. Полиция попыталась войти в квартиру, однако мужчина не открыл им дверь. Тогда силовики стали готовиться к штурму квартиры.

По факту трагедии следовали возбудили уголовное дело. Мужчину задержали.