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11:33, 29 августа 2024Экономика

Турецкий фондовый рынок стал худшим в мире

Bloomberg: турецкий фондовый рынок стал худшим в мире после падения на 8,2 %

Фото: Osman Orsal / Reuters

К концу августа турецкий фондовый рынок демонстрирует худшую в мире месячную динамику. Индекс Borsa Istanbul 100 упал уже на 8,2 процента, что больше, чем любой другой ключевой индекс в мире за тот же период, сообщает Bloomberg.

Агентство добавляет, что иностранные инвесторы ускорили вывоз наличных денег. В свою очередь, их турецкие коллеги гадают, насколько сильным окажется экономический спад, но пока не видят определенности в перспективах национальных акций.

Обрушение рынка происходит на фоне сверхжесткой денежной кредитной политики (ДКП) Центробанка и роста цен, который по-прежнему один из самых высоких в мире. Регулятор сохраняет базовую процентную ставку на уровне 50 процентов, но пока не может удержать ситуацию под контролем, а лира продолжает обновлять исторические минимумы к доллару.

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По оценкам экспертов, влияние ДКП можно будет в полной мере оценить к концу третьего квартала, а до того момента вернуть доверие к рынку будет трудно. Тем временем турецкая управляющая компания Ata Investment оценивает снижение прибыли местных компаний по итогам года в 28 процентов. Власти не комментируют возможные сроки смягчения ДКП.

К текущей ситуации привел продолжительный период снижения процентных ставок вопреки растущей инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган придерживался альтернативных экономических взглядов, ожидая, что низкие ставки помогут сбить рост цен. Когда финансовых резервов для эксперимента перестало хватать, страна вернулась к классической модели.

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      Платон Щукин
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