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23:22, 29 августа 2024Бывший СССР

Запад призвал Украину искать ресурсы для покрытия дефицита

Депутат Рады: Запад призвал Украину искать ресурсы для покрытия дефицита бюджета

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Страны Запада призвали Украину искать внутренние ресурсы для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила депутат Верховной Рады Украины Леся Забуранная, передает РИА Новости.

По ее словам, украинское министерство финансов прогнозирует сохранение текущего дефицита бюджета в 2025 году — он будет находиться на уровне 35 миллиардов долларов. Депутат отметила, что Киев рассчитывает на получение 20 миллиардов в рамках соглашений с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

«Остается вопрос еще о дополнительных 15 миллиардах долларов. Они (союзники Украины — прим. «Ленты.ру») призывают нас, конечно, к поиску ресурсов внутри страны», — сообщила Забуранная.

Ранее об острой нехватке внешнего финансирования заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в 2025 году Киеву необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета.

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