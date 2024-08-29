Депутат Рады: Запад призвал Украину искать ресурсы для покрытия дефицита бюджета

Страны Запада призвали Украину искать внутренние ресурсы для покрытия дефицита бюджета страны. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила депутат Верховной Рады Украины Леся Забуранная, передает РИА Новости.

По ее словам, украинское министерство финансов прогнозирует сохранение текущего дефицита бюджета в 2025 году — он будет находиться на уровне 35 миллиардов долларов. Депутат отметила, что Киев рассчитывает на получение 20 миллиардов в рамках соглашений с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком.

«Остается вопрос еще о дополнительных 15 миллиардах долларов. Они (союзники Украины — прим. «Ленты.ру») призывают нас, конечно, к поиску ресурсов внутри страны», — сообщила Забуранная.

Ранее об острой нехватке внешнего финансирования заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, в 2025 году Киеву необходимо дополнительно привлечь порядка 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета.