Заседание суда по делу о покушении на губернатора Мурманской области отложили

Заседание по делу о покушение на губернатора Мурманской области Чибиса отложили

Первое заседание по делу о покушении на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса отложили. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, адвокат Александр Москаленко, защищающий жителя Апатитов 42-летнего Александра Быданова, напавшего с ножом на главу региона, сообщил, что заседание отложили на 17 сентября.

Быданов напал на политика вечером 4 апреля и ранил его ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. Быданов пытался убежать, но в него выстрелил росгвардеец, пуля пробила голень, и его задержали. В больнице Быданов был прооперирован.

На допросе он заявил, что совершил нападение из-за неприязни к Чибису как политику.