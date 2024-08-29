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15:20, 29 августа 2024Силовые структуры

Заседание суда по делу о покушении на губернатора Мурманской области отложили

Заседание по делу о покушение на губернатора Мурманской области Чибиса отложили

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Первое заседание по делу о покушении на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса отложили. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, адвокат Александр Москаленко, защищающий жителя Апатитов 42-летнего Александра Быданова, напавшего с ножом на главу региона, сообщил, что заседание отложили на 17 сентября.

Быданов напал на политика вечером 4 апреля и ранил его ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями. Быданов пытался убежать, но в него выстрелил росгвардеец, пуля пробила голень, и его задержали. В больнице Быданов был прооперирован.

На допросе он заявил, что совершил нападение из-за неприязни к Чибису как политику.

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