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22:53, 30 августа 2024Мир

67-летний пациент получил первую в мире вакцину от рака легкого

Иммунолог Крючков: вакцины от рака могут продлить жизнь при четвертой стадии

Фото: Reuters

67-летний британец Януш Рац стал первым человеком, который получил революционную вакцину против рака легкого. Об эффективности препарата рассказал эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных средств, иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с «Комсомольской правдой».

Пациент рассказал, что в середине февраля 2024 года врачи обнаружили что-то в правом легком. После его отправили на срочные анализы. Выяснилось, что без лечения мужчине «осталось 4-5 месяцев жизни». Вскоре ему предложили принять участие в клинических исследованиях нового препарата — антираковой мРНК-вакцины. Разработкой занимается немецкая фармкомпания BioNTech. Сейчас исследуют первую фазу на людях в 34 медицинских центрах в семи странах.

Как рассказал Николай Крючков, определенные побочные эффекты у новой терапии будут, как у всякого серьезного препарата. Однако в целом мРНК-вакцины переносятся легче, чем химиотерапия или лучевая терапия. Специалист подчеркнул, что это один из элементов лечения, но не единственный.

«Стоимость курса новой терапии в первое время будет составлять не одну сотню тысяч долларов (...) За счет массовости, развития технологий цена может снизиться. А доступность — повыситься», — отметил иммунолог.

Ранее глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что клинические испытания вакцины от рака пройдут в 2025 году. Уточняется, что на мышах вакцину испытывают уже сейчас, а в следующем году ее опробуют на добровольцах с онкологическими заболеваниями.

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      Юлия Мискевич
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